Эмери – о победе над «Ноттингем Форест»: Я очень счастлив

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победном матче с «Ноттингем Форест» в рамках 26-го тура чемпионата Англии.

Напомним, встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

- Я очень счастлив. Мы провели фантастический первый тайм и доминировали над соперником. Во втором тайме мы немного занервничали после пропущенного гола, но хорошо на это отреагировали и позже забили свой гол. Дуглас Луис сыграл очень хорошо, он хорошо держал мяч. Мы контролировали игру.

Характер «Астон Виллы»? Мы сосредоточены на игре и пытаемся сохранять спокойствие. Сегодняшняя победа добавит нам позитива. Нужно держать концентрацию в каждом матче, - приводит слова Эмери ВВС.