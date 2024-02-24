Почеттино считает, что у Мудрика нет футбольного интеллекта

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик пока не впечатляет тренерский штаб лондонского клуба.

По информации Football Insider, наставник «аристократов» Маурисио Почеттино и его помощники уверены, что у хавбека нет футбольного интеллекта.

Помимо этого, специалисты ставят под сомнение навык игрока завершать и комбинировать действия.

Мудрик перебрался в английскую команду зимой 2023 года. Он пока не может застолбить за собой место в стартовом составе.

«Челси» после 25 туров в чемпионате Англии находится на 10-й позиции турнирной таблицы. Клуб набрал 35 баллов.