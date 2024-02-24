«Челси» интересен футболист «Арсенала»

Лондонский «Челси» рассчитывает ближайшим летом усилить вратарскую позицию. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на HITC, «пенсионеры» проявляют интерес к голкиперу «Арсенала» Аарону Ремсдейлу.

В то же время отмечается, что «Арсенал» может и не продать Ремсдейла конкуренту по Премьер-лиге. Хотя трансферы между «Челси» и «Арсеналом» имели место быть.

В мае Аарону Ремсдейлу исполнится 25 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 28 миллионов евро. В нынешнем сезоне Ремсдейл провёл 10 матчей, в которых пропустил 11 голов.