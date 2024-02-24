«Кристал Пэлас» разгромил «Бёрнли», забив все голы за 11 минут

Матч 26-го тура Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Бёрнли» получился в одни ворота. Главной причиной такого сценария стало удаление на 35-й минуте за фол последней надежды Джоша Браунхилла. Лондонцы постоянно били по воротам и добились своего только на экваторе второго тайма, после подачи Джордана Айю метко сыграл головой Крис Ричардс. Вскоре Матеус Франса вывел Айю фактически на пустые ворота. Франса тут же заработал пенальти, и Жан-Филипп Матета спокойно сделал счет разгромным. В конце игры Датро Фофана забил гол престижа, но все же ВАР показал, что был офсайд.

3:0, лондонцы делят 13-ю строчку в таблице, а соперник - последнюю.