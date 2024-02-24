«Кристал Пэлас» разгромил «Бёрнли», забив все голы за 11 минут

Матч 26-го тура Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Бёрнли» получился в одни ворота. Главной причиной такого сценария стало удаление на 35-й минуте за фол последней надежды Джоша Браунхилла. Лондонцы постоянно били по воротам и добились своего только на экваторе второго тайма, после подачи Джордана Айю метко сыграл головой Крис Ричардс. Вскоре Матеус Франса вывел Айю фактически на пустые ворота. Франса тут же заработал пенальти, и Жан-Филипп Матета спокойно сделал счет разгромным. В конце игры Датро Фофана забил гол престижа, но все же ВАР показал, что был офсайд.
3:0, лондонцы делят 13-ю строчку в таблице, а соперник - последнюю.
Протокол игры
|(1:0) Ричардс Крис68'
|(2:0) Айю Джордан71'
|(3:0) Матета Жан-Филипп79'
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким90' (Томкинс Джеймс (90') •Ричардс Крис•Муньос Даниэль•Митчелл Тайрик• 90'Хефферсон Лерма•Уортон Адам 50'66' (Ахамада Науиру (66') •Айю Джордан 90'90' (Озо Дэвид (90') •Эдуар Одсонн66' (Франса Матеус (66') •Матета Жан-Филипп
Траффорд Джеймс•Ассиньон Лоренс•О'Ши Дара•Эстев Максим• 85'Тэйлор Чарли75' (Витиньо Виктор II (75') •Гудмундссон Йоханн90' (Корк Джек (90') •Берге Сандер•Браунхилл Джош• 35'Одоберт Уилсон90' (Родригес Джей (90') •Фофана Датро90' (Бенсон Манюэль (90') •Амдуни Зеки37' (Каллен Джош (37')
24 февраля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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