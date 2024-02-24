«Брайтон» в меньшинстве отобрал победу у «Эвертона»

«Брайтон» и «Эвертон» провели упорный матч 26-го тура чемпионата Англии. К сожалению для болельщиков, опасных моментов практически не было. Лишь на 73-й минуте был открыт счет. После ошибки в обороне от Йоела Вельтмана Джерред Брентуэйт сходу вколотил мяч в сетку - 0:1. Вскоре за грубость у хозяев был удален Билли Гилмор. На пятой добавленной минуте хозяева забили - Льюис Данк выиграл воздух и был точен - 1:1.

«Брайтон» в любом случае седьмой, а противник - четвертый с конца.