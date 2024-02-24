«Брайтон» в меньшинстве отобрал победу у «Эвертона»

«Брайтон» и «Эвертон» провели упорный матч 26-го тура чемпионата Англии. К сожалению для болельщиков, опасных моментов практически не было. Лишь на 73-й минуте был открыт счет. После ошибки в обороне от Йоела Вельтмана Джерред Брентуэйт сходу вколотил мяч в сетку - 0:1. Вскоре за грубость у хозяев был удален Билли Гилмор. На пятой добавленной минуте хозяева забили - Льюис Данк выиграл воздух и был точен - 1:1.
«Брайтон» в любом случае седьмой, а противник - четвертый с конца.
Протокол игры
|73'Брэнтуэйт Джерред (0:1)
|(1:1) Данк Льюис90'
Вербрюгген Барт•Лемпти Тарик61' (Фати Ансу (61') •Ван Хекке Ян-Поль• 70'Данк Льюис•Роша Игор II60' (Эступиньян Первис (60') •Гросс Паскаль• 74'Гилмор Билли• 81'Буонанотте Факундо72' (Энсисо Хулио (72') •Уэлбек Данни61' (Вельтман Йоел (61') •Адингра Симон•Фергюсон Эван75' (Лаллана Адам (75')
Запасные: Стил Джейсон•Модер Якуб•Балеба Карлос•Уэбстер Адам
Пикфорд Джордан•Годфри Бен•Тарковски Джеймс• 33'Брэнтуэйт Джерред•Миколенко Виталий•Гуэйе Идрисса49' (Онана Амаду (49') • 90'Гарнер Джеймс•Харрисон Джек•Дукуре Абдулай89' (Янг Эшли (89') •Макнил Дуайт•Калверт-Льюин Доминик68' (Гомеш Бету (68') 90'
24 февраля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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