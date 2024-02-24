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«Астон Вилла» забила 4 гола в ворота «Ноттингем Форест»

24 Февраля 2024 • 19:59 Комментировать
Астон Вилла
4:2
Ноттингем Форест
окончен

«Астон Вилла» и «Ноттингем Форест» провели результативный поединок 26-го тура Премьер-лиги. Уже в дебюте Леон Бэйли  по лицевой линии продирался к воротам справа и прострелил на Олли Уоткинса - 1:0. Атаки бирмингемцев привели к двум сэйвам голкипера, но на 29-й минуте он был бессилен. Джакоб Рамси мог сам завершать атаку, но вывел на убойную позицию Дугласа Соареса. Он же оформил дубль ударом головой с линии вратарской - 3:0. Гости отыграли один мяч после первого углового, после подачи последовала скидка, и Мусса Ньякат грудью переправил мяч в сетку - 3:1. Вернулась интрига после тонкого удара над голкипером от Моргана Гиббса-Уайта. Юри Тилеманс уже наверняка бил мимо голкипера - штанга. Вскоре Тилеманс оказался один на один с голкипером после провала обороны соперника и вывел на  пустые ворота Бэйли - 4:2.

«Астон Вилла» остается четвертой в таблице, соперник - 16-й.

Протокол игры  
Астон Вилла4:2Ноттингем Форест
(1:0) Уоткинс Олли4'  
(2:0) Соарес Дуглас29'  
(3:0) Соарес Дуглас39'  
  45'Ньякат Мусса (3:1)
  48'Гиббс-Уайт Морган (3:2)
(4:2) Бэйли Леон61'  
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиЛенгле КлеманТоррес Пау II 46' (Чамберс Калум ( 46') Морено Алекс  57' 59' (Динь Люка ( 59') Макгинн ДжонСоарес ДугласБэйли Леон 90' (Роджерс Морган ( 90') Тилеманс Юри 81' (Дзаньоло Николо ( 81') Рамси ДжакобУоткинс Олли 90' (Диаби Мусса ( 90')
Запасные: Хейден КейнОльсен РобинИроэгбунам ТимГоси Джо
Селс МатцУильямс НекоФелипе Аугусто IV  45' 46' (Омобамиделе Эндрю ( 46') Мурильо Джейсон  15' 46' (Тоффоло Харри ( 46') Ньякат МуссаДомингес Николас 73' (Йейтс Райан ( 73') Данило ЛаранжераЭланга ЭнтониГиббс-Уайт Морган 81' (Рейна Джованни ( 81') Хадсон-Одои КаллумАвонийи Тайво 46' (Ориги Дивок ( 46')
Запасные: Монтьель ГонсалоКуяте ШейхуТёрнер МэттРибейру Родригу
24 февраля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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