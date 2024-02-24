«Астон Вилла» забила 4 гола в ворота «Ноттингем Форест»

«Астон Вилла» и «Ноттингем Форест» провели результативный поединок 26-го тура Премьер-лиги. Уже в дебюте Леон Бэйли по лицевой линии продирался к воротам справа и прострелил на Олли Уоткинса - 1:0. Атаки бирмингемцев привели к двум сэйвам голкипера, но на 29-й минуте он был бессилен. Джакоб Рамси мог сам завершать атаку, но вывел на убойную позицию Дугласа Соареса. Он же оформил дубль ударом головой с линии вратарской - 3:0. Гости отыграли один мяч после первого углового, после подачи последовала скидка, и Мусса Ньякат грудью переправил мяч в сетку - 3:1. Вернулась интрига после тонкого удара над голкипером от Моргана Гиббса-Уайта. Юри Тилеманс уже наверняка бил мимо голкипера - штанга. Вскоре Тилеманс оказался один на один с голкипером после провала обороны соперника и вывел на пустые ворота Бэйли - 4:2.

«Астон Вилла» остается четвертой в таблице, соперник - 16-й.