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«Реал» хочет вернуть двух звёзд

24 Февраля 2024 • 19:52 Комментировать (1)

«Реал» строит планы на ближайшее трансферное окно. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на Fichajes, мадридский клуб летом хочет вернуть двух статусных футболистов – защитника Рафаэля Варана и полузащитника Каземиро.

В настоящий момент Варан и Каземиро представляют английский «Манчестер Юнайтед». При этом слухи регулярно связывают француза и бразильца со сменой клубной прописки.

30-летний Рафаэль Варан оценивается специалистами портала Transfermarkt в 25 миллионов евро, а 32-летний Каземиро – в 30 миллионов евро.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт 25 февраля – против «Севильи» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Каземиро трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ando Loko
24 Февраля 2024 в 20:06
Это даже не смешно.
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