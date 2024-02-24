«Реал» хочет вернуть двух звёзд

«Реал» строит планы на ближайшее трансферное окно. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на Fichajes, мадридский клуб летом хочет вернуть двух статусных футболистов – защитника Рафаэля Варана и полузащитника Каземиро.

В настоящий момент Варан и Каземиро представляют английский «Манчестер Юнайтед». При этом слухи регулярно связывают француза и бразильца со сменой клубной прописки.

30-летний Рафаэль Варан оценивается специалистами портала Transfermarkt в 25 миллионов евро, а 32-летний Каземиро – в 30 миллионов евро.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт 25 февраля – против «Севильи» на своём поле.