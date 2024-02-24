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«Астон Вилла» — самая пропускающая команда АПЛ в первые 15 минут второго тайма

24 Февраля 2024 • 19:33 Комментировать
Астон Вилла
4:2
Ноттингем Форест
1 1.58 X 4.50 2 5.60
2-й тайм

В эти минуты «Астон Вилла» проводит матч 26-го тура Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест».

На данный момент подопечные Унаи Эмери ведут в счете – 4:2. Стоит сказать, что один из двух мячей «Астон Вилла» пропустила в самом начале второго тайма. Этот гол стал уже 12-м пропущенным для «Астон Виллы» в АПЛ в первые 15 минут второй половины игры. Отметим, что это больше, чем у любой другой команды английского чемпионата.

После 25 туров «Астон Вилла» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своей копилке 49 очков.

Следить за ходом матча «Астон Виллы» с «Ноттингем Форест» можно в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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