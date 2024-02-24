Де Брёйне – в запасе: «Манчестер Сити» объявил состав на матч АПЛ

В субботу вечером «Манчестер Сити» будет играть против «Борнмута» на выезде в рамках Английской премьер-лиги. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Эдерсон, Аканджи, Диаш, Стоунс, Аке, Родри, Нунес, Ковачич, Бернарду Силва, Фоден, Холанн.

Кайл Уокер, Кевин де Брёйне и Жереми Доку оказались в числе запасных игроков.

Матч между «Борнмутом» и «Манчестер Сити» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

«Манчестер Сити» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Ливерпуля» «горожане» отстают на четыре очка, проведя на игру меньше.