​В Англии объяснили позднее начало матча «Арсенала»

В Английской премьер-лиге зачастую субботние матчи разбиваются на три временных слота – на 12:30, 15:00 и 17:30 по местному времени. Впрочем, субботний матч между «Арсеналом» и «Ньюкаслом» стартует в 20:00 (23:00 по московскому времени).

Английские СМИ объяснили, почему игра стартует поздно. Дело в том, что в Премьер-лиге с некоторых пор действует правило, обеспечивающее благополучие игроков. Если команда играла в еврокубках в среду вечером, то она не может начинать субботний матч в 12:30. Таким образом, в субботу в 12:30 игр АПЛ не было, а «Арсенал» - «Ньюкасл» начнут сражение в 20:00.

«Арсенал» в среду проводил матч Лиги чемпионов против «Порту» и проиграл в Португалии 0:1.

Следить за матчем «Арсенал» - «Ньюкасл» можно будет в текстовой трансляции.