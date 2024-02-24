​«Ты играешь, а ты – нет»: Гвардиола рассказал о работе с игроками

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, как мотивировать футболистов после больших успехов.

«Когда ты выступаешь в футбольной команде, главное – быть едиными. Мои отношения с игроками должны быть очень профессиональными. Я говорю: «Ты играешь, а ты – нет». Решения часто не соответствуют ожиданиям игроков, но уважение и общение с ними – самое главное.

Я всегда говорю, что если кто-то чувствует себя плохо в клубе, он должен уйти. А те, кто остаётся, должны выполнять свою работу как можно лучше и стараться выигрывать матчи.

Однажды ты вкушаешь радость победы. Ух ты! Почему бы не сделать это ещё раз? Ни в одной лиге мира нет тренера или игрока, которые не хотят побеждать. Нет тренера, который готовится к матчу так, чтобы не выиграть, или игрока, который выходит перед полным стадионом и не хочет побеждать. Кто-то говорит «Ах, они не хотят бегать», «Ах, им всё равно». Нет-нет, они всегда хотят выиграть», - сказал Гвардиола ESPN.