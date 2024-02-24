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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола высказался о гонке за титул АПЛ

24 Февраля 2024 • 18:17 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Сити
1 7.50 X 5.30 2 1.40
Через 2 ч. 3 мин.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал несколько слов о борьбе за титул чемпиона Англии в нынешнем сезоне.

«Если не брать один или два года, то «Ливерпуль» Клоппа всегда был нашим конкурентом. В этом году в гонку включился «Арсенал». Я не знаю, присоединятся ли «Тоттенхэм» и «Астон Вилла», потому что они не так уж и далеко. Но «Арсенал» и «Ливерпуль» точно будут в гонке», - сказал Гвардиола ESPN.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ливерпуль» набрал на четыре очка больше, но при этом у «горожан» есть игра в запасе.  

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