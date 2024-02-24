​Гвардиола высказался о гонке за титул АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал несколько слов о борьбе за титул чемпиона Англии в нынешнем сезоне.

«Если не брать один или два года, то «Ливерпуль» Клоппа всегда был нашим конкурентом. В этом году в гонку включился «Арсенал». Я не знаю, присоединятся ли «Тоттенхэм» и «Астон Вилла», потому что они не так уж и далеко. Но «Арсенал» и «Ливерпуль» точно будут в гонке», - сказал Гвардиола ESPN.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ливерпуль» набрал на четыре очка больше, но при этом у «горожан» есть игра в запасе.