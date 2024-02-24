​«Это всё деньги и Месси»: Гвардиола высказался о преуменьшении своих успехов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о преуменьшении его тренерских успехов.

«Когда ты успешен, все хотят сбить тебя с вершины. Люди хотят преуменьшить твои достижения. Говорят «Это всё деньги» или «Это всё Месси» или «Бавария» и так всегда побеждает». Но это нормально. Соперники хотят вас обыгрывать, а критики хотят лишить вас ценности», - сказал Гвардиола ESPN.

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. В прошлом году команда смогла выиграть пять трофеев, в частности трофей Лиги чемпионов. Ранее испанский специалист работал с «Баварией» и «Барселоной».

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