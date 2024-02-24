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«86% людей были против меня»: ​Гвардиола рассказал о назначении в «Барселоне»

24 Февраля 2024 • 17:47 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил, как в 2008 году возглавил «Барселону» после работы со второй командой.

«Когда я пришёл в «Барселону», 86% людей не хотели видеть меня там. Я сказал: «Идеально». Лучше приходить вот так, чем «Ах, всё идеально». Шаг за шагом я убеждал одного, второго, третьего…

Я предпочитаю, чтобы люди во мне сомневались. Мне нужно, чтобы в меня не верили – это даёт мне невероятную энергию. Тогда я стараюсь доказывать», - сказал Гвардиола ESPN.

Хосеп Гвардиола тренировал «Барселону» на протяжении четырёх сезонов и выиграл множество титулов, в частности два трофея Лиги чемпионов.

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