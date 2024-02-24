«Астон Вилла» назвала стартовый состав на игру с «Ноттингем Форест»

Пресс-служба «Астон Виллы» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче с «Ноттингем Форест».

Стартовый состав «Астон Виллы»: Мартинес (вр), Кэш, Ленгле, Пау, Морено, Бэйли, Макгинн, Соарес, Рамси, Тилеманс, Уоткинс.

Встреча 26-го тура Английской премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» состоится сегодня, 24 февраля. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Астон Вилла» проиграла на выезде «Ноттингем Форест» со счётом 0:2.