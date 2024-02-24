Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» назвала стартовый состав на игру с «Ноттингем Форест»

24 Февраля 2024 • 17:13 Комментировать
Астон Вилла
1:0
Ноттингем Форест
1 1.58 X 4.50 2 5.60
1-й тайм

Пресс-служба «Астон Виллы» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче с «Ноттингем Форест».

Стартовый состав «Астон Виллы»: Мартинес (вр), Кэш, Ленгле, Пау, Морено, Бэйли, Макгинн, Соарес, Рамси, Тилеманс, Уоткинс.

Встреча 26-го тура Английской премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» состоится сегодня, 24 февраля. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Астон Вилла» проиграла на выезде «Ноттингем Форест» со счётом 0:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла

Новости по матчу

23 Февраля
13:21
Прогноз на точный счёт матча Астон Вилла — Ноттингем Форест АПЛ — 24 февраля 2024
22 Февраля
23:54
Бесплатный прогноз и ставка на матч Астон Вилла —Ноттингем Форест АПЛ — 24 февраля 2024
21 Февраля
22:37
«Бавария» присматривается к тренеру из АПЛ
16:30
«Астон Вилла» готова продать Диня летом
20 Февраля
23:48
«Челси» заинтересован в покупке нападающего «Астон Виллы»
21:18
«Ювентус» – главный претендент на Дзаньоло
18 Февраля
21:24
Два клуба АПЛ готовы купить Смита-Роу у «Арсенала»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» «Барселона» продолжает платить Месси ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо ​Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» новичка с ценником в 100 млн евро «Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена Клопп принял решение по будущему Венгер: «Стоит ли «Ливерпулю» прислушаться к совету Клоппа? Я так не думаю»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Ягодицы девушки Роналду попали под цензуру в Иране «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума»
Спортивные новости
Селиваненко высказался о предстоящем финале турнира в Дохе между Хачановым и Меншиком Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Калинской и Паолини Калинская уверенно разобралась со Швёнтек и пробилась в финал турнира в Дубае Хачанов вышел в финал турнира в Дохе, уверенно переиграв Попырина «Локомотив» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, обыграв «Нефтехимик» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23 мин
Брайтон Брайтон
Эвертон Эвертон
0
0
1.69 3.90 4.50
Видео
23 мин
Астон Вилла Астон Вилла
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
0
1.42 4.70 6.40
Видео
23 мин
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли Бёрнли
0
0
1.79 3.65 4.20
Видео
23 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
0
0
1.58 3.90 5.60
Видео
24.02.24 в 20:30
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити Манчестер Сити
7.40 5.20 1.35
Видео
24.02.24 в 23:00
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Ньюкасл
1.55 4.40 5.00
Видео
25.02.24 в 16:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.54 4.40 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Февраля
18:17 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался о гонке за титул АПЛ
18:10 · Англия. Премьер-лига
​«Это всё деньги и Месси»: Гвардиола высказался о преуменьшении своих успехов
17:47 · Англия. Премьер-лига
«86% людей были против меня»: ​Гвардиола рассказал о назначении в «Барселоне»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:23 · Англия. Кубок лиги
​Ровно 5 лет назад Кепа отказался от замены в финале, разозлив Сарри
17:13 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» назвала стартовый состав на игру с «Ноттингем Форест»
17:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал состав на игру АПЛ против «Фулхэма»
16:50 · Англия. Премьер-лига
Гюсто: «Мы должны выиграть Кубок лиги для болельщиков»
16:45 · Англия. Премьер-лига
Гюсто: «Почеттино знает, что ему нужно разбудить наш победный менталитет»
16:00 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил уровень игры Райса
15:59 · Англия. Премьер-лига
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» недоволен периодом выступления за клуб
15:55 · Англия. Премьер-лига
Артета поделился ожиданиями от матча с «Ньюкаслом»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель не возглавит «Вест Хэм» из-за любви к «Челси»
15:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить большие деньги за нападающего «Спортинга»
15:09 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Варану за 60-70 млн евро
Все новости
Рекомендуем