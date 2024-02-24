Артета оценил уровень игры Райса

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру полузащитника Деклана Райса в нынешнем сезоне.

«Если бы мне пришлось описать Деклана картиной, это был бы маяк. Вот каким я его вижу. Райс несёт свет, ясность и инструкцию для всех. Это его самое лучшее качество. Деклан – лидер, он ещё очень молод, и ему нужно многому научиться. Тем не менее, у Райса есть всё необходимое для того, чтобы стать для нас невероятным игроком», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, летом «Арсенал» выложил за Райса свыше 100 миллионов евро компенсации лондонскому «Вест Хэму». В этом сезоне Деклан забил 4 гола и отдал 4 ассиста в Английской премьер-лиге.