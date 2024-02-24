Артета поделился ожиданиями от матча с «Ньюкаслом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ближайшего матча в АПЛ с «Ньюкаслом». Напомним, в последней игре «канониры» уступили на выезде «Порту» (0:1) в рамках первого поединка ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Нам нужна та же реакция, которую мы показали после поражения от «Ланса» в Лиге чемпионов. Тогда мы в следующем матче обыграли «Манчестер Сити». Мы хотим ощутить атмосферу на стадионе с самого начала игры с «Ньюкаслом». Я прошу всех отправиться на стадион с полной энергией, потому что команда в ней нуждается», – сказал Артета на пресс-конференции.

В первом круге АПЛ «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» на выезде со счётом 0:1.