Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета поделился ожиданиями от матча с «Ньюкаслом»

24 Февраля 2024 • 15:55 Комментировать
Арсенал
...
Ньюкасл
1 1.35 X 5.50 2 8.50
Через 6 ч. 7 мин.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ближайшего матча в АПЛ с «Ньюкаслом». Напомним, в последней игре «канониры» уступили на выезде «Порту» (0:1) в рамках первого поединка ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Нам нужна та же реакция, которую мы показали после поражения от «Ланса» в Лиге чемпионов. Тогда мы в следующем матче обыграли «Манчестер Сити». Мы хотим ощутить атмосферу на стадионе с самого начала игры с «Ньюкаслом». Я прошу всех отправиться на стадион с полной энергией, потому что команда в ней нуждается», – сказал Артета на пресс-конференции.

В первом круге АПЛ «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» на выезде со счётом 0:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон Микель Артета ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Февраля
16:00
Артета оценил уровень игры Райса
15:57
Ставка и прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл Юнайтед чемпионата Англии — 24 февраля 2024
15:55
Артета поделился ожиданиями от матча с «Ньюкаслом»
10:34
Прогноз и ставка от Дениса Казанского на матч Арсенал – Ньюкасл АПЛ – 24 февраля 2024
23 Февраля
22:10
«Арсенал» претендует на защитника «Манчестер Сити»
18:32
Артета сообщил, когда Тимбер вернётся к тренировкам с «Арсеналом»
13:45
Прогноз на точный счёт матча Арсенал — Ньюкасл АПЛ — 24 февраля 2024
10:47
«Арсенал» - «Ньюкасл»: прогноз и ставки БК Pinnacle
00:52
Бесплатный прогноз и ставка на матч Арсенал — Ньюкасл АПЛ — 24 февраля 2024
22 Февраля
13:00
«Арсенал» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Баварии»
11:47
Артета: «Я разочарован тем, как мы отдали победу «Порту» в концовке» 2
11:36
«Челси» опережает «Арсенал» в борьбе за Осимхена
21 Февраля
10:46
Галлас: «В какой-то момент Аршавин расслабился, перестал требовать с себя большего»
01:55
Гвардиола: «Арсенал» и «Ливерпуль» будут бороться за титул до конца, я почти уверен»
20 Февраля
16:01
«Арсенал» нацелился на одного из лучших атакующих игроков АПЛ
19 Февраля
00:24
Спортивный директор «Ньюкасла» попросил отпустить его в «Манчестер Юнайтед»
18 Февраля
21:24
Два клуба АПЛ готовы купить Смита-Роу у «Арсенала»
15:50
«Манчестер Юнайтед» хочет поскорее назначить Эшуорта на пост спортивного директора
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ НЬЮКАСЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» продолжает платить Месси Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели ​Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» новичка с ценником в 100 млн евро «Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров Венгер: «Стоит ли «Ливерпулю» прислушаться к совету Клоппа? Я так не думаю» Клопп принял решение по будущему
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Ягодицы девушки Роналду попали под цензуру в Иране «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума»
Спортивные новости
Селиваненко высказался о предстоящем финале турнира в Дохе между Хачановым и Меншиком Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Калинской и Паолини Калинская уверенно разобралась со Швёнтек и пробилась в финал турнира в Дубае Хачанов вышел в финал турнира в Дохе, уверенно переиграв Попырина «Локомотив» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, обыграв «Нефтехимик» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.02.24 в 18:00
Брайтон Брайтон
Эвертон Эвертон
1.69 3.90 4.50
Видео
24.02.24 в 18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.42 4.70 6.40
Видео
24.02.24 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли Бёрнли
1.79 3.65 4.20
Видео
24.02.24 в 18:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
1.58 3.90 5.60
Видео
24.02.24 в 20:30
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити Манчестер Сити
7.40 5.20 1.35
Видео
24.02.24 в 23:00
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Ньюкасл
1.55 4.40 5.00
Видео
25.02.24 в 16:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.54 4.40 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Февраля
16:45 · Англия. Премьер-лига
Гюсто: «Почеттино знает, что ему нужно разбудить наш победный менталитет»
16:00 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил уровень игры Райса
15:59 · Англия. Премьер-лига
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» недоволен периодом выступления за клуб
15:55 · Англия. Премьер-лига
Артета поделился ожиданиями от матча с «Ньюкаслом»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель не возглавит «Вест Хэм» из-за любви к «Челси»
15:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить большие деньги за нападающего «Спортинга»
15:09 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Варану за 60-70 млн евро
14:58 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, когда вернётся Жезус 1
14:39 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес рассказал, насколько важно для «Челси» выиграть Кубок лиги
14:12 · Англия. Премьер-лига
Нуса не перейдёт в «Брентфорд», Антонио интересен другим клубам
13:04 · Англия. Премьер-лига
Джексон: «У нас было хорошее взаимопонимание с Нкунку, мы хотели показать всё, на что способны»
12:52 · Англия. Премьер-лига
Далот назвал две цели «Манчестер Юнайтед»
12:50 · Англия. Премьер-лига
Клопп признался, разозлило ли его празднование Артеты после победы «Арсенала» над «Ливерпулем»
12:40 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл рассказал, что для «Челси» важнее: выиграть Кубок лиги или выйти в Лигу чемпионов
12:32 · Англия. Премьер-лига
Гюсто сравнил себя с Рисом Джеймсом
Все новости
Рекомендуем