​«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Варану за 60-70 млн евро

Будущее Рафаэля Варана остаётся туманным – французский защитник может покинуть «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом. Заменить француза на «Олд Траффорд» может Глейсон Бремер из «Ювентуса». Как сообщает Tuttosport, гранд Английской премьер-лиги может предложить за 26-летнего бразильца 60-70 миллионов евро.

Глейсон Бремер играет за «Ювентус» с лета 2022 года после трансфера из «Торино». В нынешнем сезоне защитник провёл 25 матчей, в которых записал на свой счёт два гола.

Отметим, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.