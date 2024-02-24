Артета рассказал, когда вернётся Жезус

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал прогноз, когда вернётся в строй травмированный нападающий Габриэль Жезус, который пропустил последние несколько поединков.

«Мы не смогли решить эту проблему так быстро, как хотели. Габриэль почувствовал себя на тренировке не лучшим образом. Мы не хотим рисковать, потому что он отсутствовал уже довольно давно. Это игрок, который нам нужен в своих лучших кондициях. Мы решили дать ему ещё несколько дней», – сообщил Артета на пресс-конференции.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Жезус отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.