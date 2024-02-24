Нуса не перейдёт в «Брентфорд», Антонио интересен другим клубам

Нападающий бельгийского «Брюгге» Антонио Нусса летом не перейдёт в лондонский «Брентфорд». По информации от журналиста Фабрицио Романо, трансфер сорвался после того, как в январе обнаружились некоторые проблемы.

Источник сообщает, что летом Нуса с большой долей вероятности уйдёт на повышение. В услугах 18-летнего норвежца заинтересован целый ряд топ-клубов. Ранее к Антонио приписывали интерес со стороны двух других лондонских клубов – «Челси» и «Тоттенхэма».

Нуса в нынешнем розыгрыше чемпионата Бельгии отметился тремя голами и тремя результативными передачами. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость футболиста в 17 миллионов евро.