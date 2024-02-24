Джексон: «У нас было хорошее взаимопонимание с Нкунку, мы хотели показать всё, на что способны»

Нападающий «Челси» Николас Джексон признался, что был очень расстроен, когда летом Кристофер Нкунку получил травму. К сегодняшнему дню француз успел провести всего 7 матчей в Английской премьер-лиге, где отметился двумя забитыми голами.

«Мы очень расстроились, когда Кристофер получил травму в последнем матче предсезонки. Он был очень важным футболистом для нас. Летом мы наладили хорошее взаимопонимание и готовились показать всё, на что способны», – цитирует Джексона Talksport.

На счету Николаса 7 голов и 3 ассиста в этом розыгрыше чемпионата Англии. Летом игрок перебрался в «Челси» из испанского «Вильярреала».