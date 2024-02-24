Далот назвал две цели «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поведал о целях «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

«В нынешнем сезоне, надеюсь, мы сможем выиграть трофей и выйдем в Лигу чемпионов. Путевка в этот турнир будет шагом вперед для команды, учитывая то, как мы неудачно начали этот сезон», - передает слова футболиста портал Goal.com.

После 25 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 44 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от идущей четвертой «Астон Виллы» составляет пять очков. В ближайшем поединке манкунианцы сыграют против «Фулхэма» на своем поле.