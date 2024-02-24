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Клопп признался, разозлило ли его празднование Артеты после победы «Арсенала» над «Ливерпулем»

24 Февраля 2024 • 12:50 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Лутон Таун
отменен

Главный тренер «Ливерпуля »Юрген Клопп рассказал, разозлило ли его празднование Микеля Артеты после победы «Арсенала» над мерсисайдцами. Напомним, в начале февраля «канониры» обыграли «скаузеров» на своём поле со счётом 3:1 в рамках Английской премьер-лиги.

«Я слышал разговоры о том, что Артета слишком бурно праздновал победу над нами. Эти обвинения исходили вовсе не от меня. Каждый может делать всё, что захочет. Я не изобретал празднования кулаком. У меня нет на это авторских прав», – цитирует Клоппа журналист Фабрицио Романо.

«Ливерпуль» сейчас лидирует в турнирной таблице АПЛ. Клопп покинет команду по окончании сезона.

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