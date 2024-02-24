Игрок «Ливерпуля» Александер-Арнольд испугался фанатки и нанял телохранителя

Фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд решил нанять личного телохранителя. Как стало известно журналистам The Sun, звездный игрок был вынужден воспользоваться услугами охраны из-за назойливой фанатки.

Девушка преследует футболиста. Они была замечена у дома Трента, а также поджидала его возле тренировочной базы «Ливерпуля». Кроме того, фанатка часто звонила футболисту и присылала ему снимки интимного характера.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Александер-Арнольд провел 21 матч. В активе защитника два забитых мяча и четыре результативные передачи.