«Манчестер Сити» может купить Пакета, но есть одно условие

Полузащитник сборной Бразилии и лондонского «Вест Хэма» Лукас Пакета может продолжить карьеру в гранде английского футбола. По сведениям журналистов Sky Sports, в подписании хавбека заинтересован «Манчестер Сити».

Впрочем, этот трансфер будет оформлен при одном условии. «Горожане» подпишут Пакета в том случае, если команду покинет португалец Бернарду Силва. В услугах игрока заинтересован «ПСЖ».

В текущем сезоне Пакета поучаствовал в 27 играх «молотобойцев». На счету бразильского легионера пять забитых мячей и шесть результативных передач. Его контракт с «Вест Хэмом» рассчитан до середины 2027 года.