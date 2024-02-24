«Фейеноорд» повесил ценник на свою главную звезду

Роттердамский «Фейеноорд» готов расстаться с главным бомбардиром команды Сантьяго Хименесом в летнее трансферное окно. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Экрема Конура.

Боссы нидерландского клуба хотят выручить с трансфера 22-летнего голеадора минимум 60 миллионов евро. В подписании Хименеса заинтересованы несколько клубов Английской премьер-лиги, среди которых лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Сантьяго провел 31 матч, забил 22 гола и сделал пять ассистов. Игрок связан контрактными обязательствами с «Фейеноордом» до лета 2027 года.