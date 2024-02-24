Варан получит предложение от клуба Бензема

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан имеет заманчивый вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом рапортуют журналисты 90min.

Претендентом на француза является «Аль-Иттихад», за который выступает звездный нападающий Карим Бензема. Руководство саудовского клуба готово предложить Рафаэлю контракт с заработной платой в размере 30 миллионов евро.

Срок действующего контракта Варана с «красными дьяволами» истекает в следующем году. В нынешнем сезоне защитник провел 23 встречи за манкунианцев, в которых забил один гол. Его трансферный ценник – 25 миллионов евро.