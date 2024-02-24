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«Арсенал» готов заплатить 40 миллионов за 18-летнего нападающего

24 Февраля 2024 • 10:39 Комментировать

18-летний форвард туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». По информации Tuttosport, представители «канониров» связались со «старой синьорой» по поводу трансфера молодого игрока.

Руководство английского клуба готово предложить за нападающего 40 миллионов евро. Однако эта сумма не впечатлила туринский гранд. Итальянская сторона оценивает своего таланта минимум в 80 миллионов.

В текущем сезоне Кенан принял участие в 24 поединках во всех турнирах. На счету Йылдыза пять забитых мячей и одна голевая передача. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2027 года.

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Ювентус Арсенал Лондон Кенан Йылдыз трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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