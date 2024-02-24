Сильва, де Брёйне или Бэйл: назван лучший футболист АПЛ в 2010-х

Аналитики портала FourFourTwo составили рейтинг лучших футболистов Английской премьер-лиги 2010-х. Первое место в данном списке занял испанский полузащитник Давид Сильва, поигравший за «Манчестер Сити».

На второй позиции в рейтинге расположился еще один представитель «горожан» - бельгийский плеймейкер Кевин де Брёйне. Тройку лучших замкнул аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который выступал за «Сити».

В топ-10 также попали следующие футболисты: Мохамед Салах («Челси», «Ливерпуль»), Яя Туре («Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси»), Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед»), Гарет Бэйл («Тоттенхэм»), Луис Суарес («Ливерпуль»), Венсан Компани («Манчестер Сити»).