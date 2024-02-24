«Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «Байера»

Хавбек леверкузенского «Байера» Эсекьель Паласиос может переехать из Германии в Англию. Об этом информирует All Transfer в социальных сетях.

Заинтересованность в услугах 25-летнего аргентинского полузащитника проявляет «Манчестер Юнайтед». Также подписать Эсекьеля хотят «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

В текущем сезоне Паласиос провел 22 поединка во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Трудовое соглашение полузащитника с «фармацевтами» рассчитано до середины 2028 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 40 миллионов евро.