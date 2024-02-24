«Челси» готов продать 4 футболистов

Лондонский «Челси» планирует продать нескольких футболистов, чтобы потратить вырученные деньги на нового звездного нападающего. Об этом рапортуют журналисты Evening Standard.

Согласно сведениям источника, на продажу будут выставлены следующие игроки: Конор Галлахер, Ян Матсен, Армандо Броя и Трево Чалоба.

Ранее сообщалось, что «пенсионеры» нацелены на покупку нападающего сборной Нигерии и «Наполи» Виктора Осимхена. Трансферная стоимость 25-летнего форварда оценивается в 110 миллионов евро.

Лондонский клуб провально выступает в этом сезоне чемпионата Англии. После 25 туров «синие» занимают 11-е место.