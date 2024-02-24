Роналду или Месси: Терри назвал игрока, на которого нужно равняться

Экс-защитник сборной Англии и лондонского «Челси», а ныне футбольный тренер Джон Терри высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Роналду должен быть главным примером для любого молодого футболиста. На него нужно равняться. Играть так в его возрасте – это потрясающе», - передает слова Джона ESPN.

С января 2023 года Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». В нынешнем сезоне 39-летний португальский форвард сыграл 28 матчей, записав на свой счет 27 забитых мячей и 11 голевых передач. Трудовой договор Криштиану рассчитан до 2025 года.