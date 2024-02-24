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Льорис назвал причину переезда в МЛС

24 Февраля 2024 • 09:04 Комментировать

Известный французский вратарь Уго Льорис поведал о причинах перехода из лондонского «Тоттенхэма» в американский клуб «Лос-Анджелес» с понижением оклада.

«Я нахожусь на том этапе карьеры, когда чувствую себя свободным в выборе места работы. Меня все устроило в МЛС. У них был бюджет под вратаря, который они не могли превысить, потому что таковы правила. Это лишь доказывает, как сильно мне захотелось туда переехать», - передает слова Льориса The Athletic.

Напомним, что 37-летний француз перебрался в американский клуб в зимнее трансферное окно. Льорис подписал с «Лос-Анджелесом» краткосрочный контракт до конца 2024 года.

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