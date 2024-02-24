«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на бывшего полузащитника «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Себастиан Шиманьски, ныне выступающий за турецкий «Фенербахче», может трудоустроиться в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортует Team Talk.

По сведениям журналистов, в услугах 24-летнего польского хавбека заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». В этом игроке гранды АПЛ видят потенциальное усиление средней линии.

В нынешнем сезоне Себастиан принял участие в 39 поединках стамбульского клуба. Полузащитник записал на свой счет 12 забитых мячей и 14 голевых передач. Его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.