«Астон Вилла» приняла решение по Дзаньоло

Определилось будущее итальянского полузащитника Николо Дзаньоло в бирмингемской «Астон Вилле», об этом рапортует Football Insider.

Как стало известно журналистам, владельцы английского клуба приняли решение не продлевать сотрудничество с арендованным футболистом из-за его слабой результативности и повышенной травматичности. Таким образом, Дзаньоло вернется в стамбульский «Галатасарай» по окончании нынешнего сезона.

В текущей игровой кампании 24-летний итальянский полузащитник провел 26 матчей за «Астон Виллу» и забил лишь два гола. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.