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Гвардиола: «Сейчас я более совершенный тренер, чем восемь лет назад»

24 Февраля 2024 • 02:09 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Сити
1 7.50 X 5.30 2 1.40
Через 17 ч. 22 мин.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём развитии.

Испанский специалист возглавил «горожан» летом 2016 года. Под его руководством команда пять раз выиграла Премьер-лигу, а в прошлом сезоне добилась первого в своей истории триумфа в Лиге чемпионов.

«Сейчас я более совершенный тренер, чем восемь лет назад. Я лучше знаю АПЛ, лучше знаю своих игроков, лучше знаю соперников. Я многому учусь у своих ассистентов. Это постоянный процесс», – заявил Гвардиола в преддверии матча против «Борнмута», который состоится в субботу.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Ливерпуля» на четыре очка при одной игре в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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