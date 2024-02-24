Гвардиола: «Сейчас я более совершенный тренер, чем восемь лет назад»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём развитии.

Испанский специалист возглавил «горожан» летом 2016 года. Под его руководством команда пять раз выиграла Премьер-лигу, а в прошлом сезоне добилась первого в своей истории триумфа в Лиге чемпионов.

«Сейчас я более совершенный тренер, чем восемь лет назад. Я лучше знаю АПЛ, лучше знаю своих игроков, лучше знаю соперников. Я многому учусь у своих ассистентов. Это постоянный процесс», – заявил Гвардиола в преддверии матча против «Борнмута», который состоится в субботу.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Ливерпуля» на четыре очка при одной игре в запасе.