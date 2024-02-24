Пике: «Гвардиола – лучший тренер в истории»

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике заявил, что считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола.

Экс-футболист выступал под руководством испанского специалиста в «Барселоне», которую тот возглавлял с 2008 по 2012 год. После ухода из каталонского клуба наставник поработал в «Баварии», а с 2016 года занимает должность рулевого в «Манчестер Сити».

«Гвардиола – гений, для меня он лучший тренер в истории. У него есть всё. Он настоящий гений, и период его работы [в «Барселоне»] наложился на расцвет лучшего поколения испанских футболистов. Из-за Гвардиолы многие команды заиграли по-другому, но подражать ему невозможно», – заявил в интервью ESPN Пике.