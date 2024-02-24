Де Брёйне принял решение по своему будущему

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не собирается менять клуб.

Звёздный бельгиец стал целью ведущих саудовских клубов, о чём сообщалось ранее. Уже предстоящим летом «Манчестер Сити» может получить выгодные предложения по игроку, однако тот не горит желанием уходить. Как информирует журналист Стив Кэй, 32-летний футболист не собирается покидать ряды «горожан» в обозримом будущем.

Кевин де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. Действующий контракт игрока истекает летом 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 60 млн евро.