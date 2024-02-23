«Арсенал» претендует на защитника «Манчестер Сити»

Английский «Арсенал» в летнее трансферное окно хочет укрепить линию защиты.

Как сообщает в соцсетях журналист Грач Хачатрян, лондонцы могут приобрести португальского игрока «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающего сейчас на правах аренды за испанскую «Барселону».

Источник утверждает, что в стане «канониров» следят за ситуацией с каталонцами, так как «сине-гранатовые» могут не продлить аренду футболиста.

Действующее арендное соглашение рассчитано до конца июня 2024 года. Ранее приводилась информация, что португалец хочет остаться в Испании и продолжать выступать за «Барселону».