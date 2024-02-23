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Четыре клуба из Саудовской Аравии хотят подписать де Брёйне

23 Февраля 2024 • 21:40 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Сити
1 7.00 X 5.00 2 1.40
Через 22 ч. 0 мин.

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

По информации The Times, несколько самых богатых клуба из Саудовской Аравии собираются приобрести бельгийского полузащитника.

Отмечается, что футболист может получить предложение, от которого не способен будет отказаться.

Кроме того, клубы предпримут попытки подписать игрока «Манчестер Юнайтед» Каземиро и форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Этими командами могут быть «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли», «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», имеющие отношение к правящей семье в Саудовской Аравии.


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Манчестер Сити АПЛ Кевин де Брёйне чемпионат Саудовской Аравии ещё теги

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