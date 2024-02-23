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​Гласнер: «Я не волшебник, я не Дэвид Копперфильд»

23 Февраля 2024 • 19:31 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Бёрнли
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Через 21 ч. 10 мин.

Новоиспечённый главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер дал комментарий по поводу ожиданий. По словам немецкого специалиста, он не способен творить чудеса.

«Я не волшебник, я не Дэвид Копперфильд. Важно, чтобы мы работали вместе и смогли реализовать наше видение. Краткосрочная цель – чтобы о нашем видении узнали футболисты. Посмотрим, что будет в будущем, но я парень, который живёт настоящим», - сказал Гласнер журналистам на пресс-конференции.

На текущий момент «Кристал Пэлас» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Оливера Гласнера проведёт в субботу – против «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Оливер Гласнер

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КРИСТАЛ ПЭЛАС БЁРНЛИ
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