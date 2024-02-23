​Гвардиола высказался о будущем Бобба

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал несколько слов об атакующем полузащитнике команды Оскаре Боббе.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 20-летний Бобб может продлить контракт с «горожанами».

«Все видели, как он играет. Все видели его скорость, его смелость – он хорошо справляется. Мы очень рады и надеемся, что он сможет остаться с нами на долгие годы», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 24 февраля, - против «Борнмута» на выезде. На текущий момент «горожане» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.