Де Дзерби высоко оценил «Эвертон»

В субботу в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Брайтоном» и «Эвертоном». Наставник «чаек» Роберто де Дзерби сказал несколько слов о сопернике.

«Эвертон» - очень хорошая команда. Их позиция в турнирной таблице не соответствует уровню. У них чёткий стиль игры, так что нас ждёт тяжёлая игра.

Мы должны быть готовы не пропускать контратаки и держать мяч. Мы должны быть готовы обороняться при стандартных положениях и длинных передачах, выигрывать подборы. В Премьер-лиге не бывает лёгких игр», - сказал де Дзерби в ходе пятничной пресс-конференции.