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Артета сообщил, когда Тимбер вернётся к тренировкам с «Арсеналом»

23 Февраля 2024 • 18:32 Комментировать
Арсенал
...
Ньюкасл
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24.02 23:00

​Защитник «Арсенала» Юррьен Тимбер в скором времени возобновит тренировки с командой.

Об этом в интервью Now.Arsenal сообщил главный тренер «канониров» Микель Артета. По его словам, футболист на следующей неделе начнёт тренировки с основным составом лондонского клуба.

Напомним, Тимбер был травмирован в матче первого тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест». После этого футболист перенёс успешную операцию и восстанавливался по индивидуальной программе.

Тимбер выступает за «Арсенал» с лета 2023 года, перейдя из «Аякса». Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом рассчитан на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Юррьен Тимбер ещё теги

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