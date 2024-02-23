Артета сообщил, когда Тимбер вернётся к тренировкам с «Арсеналом»

​Защитник «Арсенала» Юррьен Тимбер в скором времени возобновит тренировки с командой.

Об этом в интервью Now.Arsenal сообщил главный тренер «канониров» Микель Артета. По его словам, футболист на следующей неделе начнёт тренировки с основным составом лондонского клуба.

Напомним, Тимбер был травмирован в матче первого тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест». После этого футболист перенёс успешную операцию и восстанавливался по индивидуальной программе.

Тимбер выступает за «Арсенал» с лета 2023 года, перейдя из «Аякса». Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом рассчитан на пять лет.