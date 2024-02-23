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Лейндерс заявил, что не готов сменить Клоппа в «Ливерпуле»

23 Февраля 2024 • 18:18 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Лутон Таун
отменен

Пеп Лейндерс, помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, рассказал, останется ли в английском клубе после ухода немецкого специалиста.

Нидерландец заявил, что также покинет команду в конце сезона. По его словам, они договорились с Клоппом, что вместе завершат этот проект.

Кроме того, наставник готов начать самостоятельную карьеру и теперь ждёт подходящих для него предложений, чтобы стать главным тренером, передаёт издание BBC.

Добавим, что «Ливерпуль» после 26 туров располагается на первой позиции турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в своём активе 60 баллов.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп АПЛ Пепейн Лейндерс ещё теги

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