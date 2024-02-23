​Гвардиола рассказал о состоянии Гвардиола и ещё двух игроков

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции дал комментарий по поводу состояния нескольких футболистов – Йошко Гвардиола, Кевина де Брёйне и Джека Грилиша.

«Когда вернутся Гвардиол и Грилиш? На этой неделе нет, хотя они стали ближе. Я точно не знаю, ещё не разговаривал с врачами. Будут ли они готовы к дерби Манчестера? Я не знаю. Если бы я знал, я бы вам сказал.

Де Брёйне? Он в порядке, не травмирован. Я не знаю, готов ли он на 100%. Мы приняли хорошее решение, когда не стали рисковать в игре против «Брентфорда». Кевин не чувствовал себя комфортно. У нас сегодня тренировка, мы оценим его состояние. Уверен, он поедет на игру», - сказал Гвардиола.

В субботу «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч АПЛ против «Борнмута».