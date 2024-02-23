Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Мойес: «Вест Хэм» предложил мне контракт»

23 Февраля 2024 • 17:33 Комментировать
Вест Хэм
...
Брентфорд
26.02 23:00

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о том, что он получил от клуба предложение о продлении контракта. Действующий трудовой договор шотландского специалиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Мне предложили контракт. Я буду принимать решение. Я хочу подождать, хочу дождаться завершения сезона. Я хочу убедиться, что всё правильно», - сказал Мойес журналистам на пятничной пресс-конференции.

На текущий момент «Вест Хэм» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 26 февраля – против «Брентфорда» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес

Новости по матчу

21 Февраля
22:13
Гвардиола хочет видеть Пакета в «Манчестер Сити», «Вест Хэм» знает об интересе
20 Февраля
14:26
Стало известно будущее Мойеса в «Вест Хэме»
19 Февраля
09:55
Филлипс — о первых матчах за «Вест Хэм»: «Всё пошло не так, как я надеялся»
01:22
Стало известно, какой клуб АПЛ хочет возглавить Лопетеги
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса ​Назван лучший в истории футболист, не сыгравший на чемпионате мира Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера «Барселона» продолжает платить Месси Гвардиола назвал причину, почему де Брёйне снова не играет Рамос поделился ожиданиями от возвращения на «Сантьяго Бернабеу» ​«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн евро за звёздного форварда Стало известно, что сказал Киммих после замены в матче с «Бохумом»
Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
CAS оставил в силе решение МОК о приостановке членства Олимпийского комитета России Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях обыграть «Тампу» Калинская неожиданно одолела Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Дубае Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь» Чесноков отреагировал на поражение Рублёва в матче с Меншиком Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.02.24 в 18:00
Брайтон Брайтон
Эвертон Эвертон
1.69 3.90 4.50
Видео
24.02.24 в 18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.42 4.70 6.40
Видео
24.02.24 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли Бёрнли
1.79 3.65 4.20
Видео
24.02.24 в 18:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
1.58 3.90 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Февраля
17:51 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола отреагировал на слова нового владельца «Манчестер Юнайтед»
17:33 · Англия. Премьер-лига
​Мойес: «Вест Хэм» предложил мне контракт»
17:07 · Англия. Премьер-лига
​Гринвуд готов отказать «Барселоне» ради одного клуба
16:59 · Англия. Премьер-лига
Будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» под угрозой - Рэтклифф примет решение слухи
16:40 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» приняли решение по Эдерсону
15:54 · Англия. Премьер-лига
​Хёйлунн травмирован - «Манчестер Юнайтед» назвал сроки восстановления игрока
14:11 · Англия. Премьер-лига
Далот ответил, можно ли сравнить Гарначо с Роналду
13:16 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Челси» Джексон: «Бензема тоже упускал много шансов, но затем выиграл «Золотой мяч»
12:55 · Англия. Премьер-лига
Агуэро может вернуться в футбол
12:46 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Тухель будет нацелен на работу в «Манчестер Юнайтед»
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо
11:44 · Англия. Премьер-лига
Бербатов предложил «Ливерпулю» кандидатуру Тухеля
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал нападающего на замену Салаху
10:45 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что хочет усилить «Манчестер Юнайтед»
10:33 · Англия. Премьер-лига
Опубликована информация о клаузуле Холанна 1
Все новости
Рекомендуем