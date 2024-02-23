​Мойес: «Вест Хэм» предложил мне контракт»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о том, что он получил от клуба предложение о продлении контракта. Действующий трудовой договор шотландского специалиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Мне предложили контракт. Я буду принимать решение. Я хочу подождать, хочу дождаться завершения сезона. Я хочу убедиться, что всё правильно», - сказал Мойес журналистам на пятничной пресс-конференции.

На текущий момент «Вест Хэм» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 26 февраля – против «Брентфорда» на своём поле.