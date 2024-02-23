​Гринвуд готов отказать «Барселоне» ради одного клуба

Будущее Мэйсона Гринвуда остаётся туманным. После скандальной истории с обвинениями в насилии «Манчестер Юнайтед» в прошлом году решил не восстанавливать игрока в первой команде, хоть обвинения и были сняты. В итоге молодой нападающий отправился в аренду в «Хетафе».

Интерес к Гринвуду приписывают «Барселоне», однако футболист готов отказаться от перехода в каталонский клуб, если «Манчестер Юнайтед» позволит ему вернуться в состав. Об этом рассказывает The Sun.

В то же время отмечается, что рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг будет готов Гринвуда в состав.

В 24 матчах сезона 2023/2024 Мэйсон Гринвуд забил семь голов и отдал пять голевых передач на партнёров.

Будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» под угрозой - Рэтклифф примет решение