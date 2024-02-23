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В «Манчестер Сити» приняли решение по Эдерсону

23 Февраля 2024 • 16:40 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Сити
1 7.00 X 5.00 2 1.40
24.02 20:30

В «Манчестер Сити» хотят сохранить в команде голкипера Эдерсона на ближайшие годы, полностью ему доверяя. Как сообщает TodoFichajes, в стане «горожан» рассчитывают на продление контракта с Эдерсоном. Клуб надеется закрыть вопрос до начала следующего сезона.

Источник отмечает, что действующий контракт Эдерсона рассчитан до середины 2025 года. При этом на портале Transfermarkt указана другая информация – что контракт действует до конца сезона 2025/2026.

Эдерсону 30 лет. За «Манчестер Сити» бразилец выступает с лета 2017 года. В нынешнем сезоне вратарь поучаствовал в 32 матчах и пропустил 28 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эдерсон Мораес

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