В «Манчестер Сити» приняли решение по Эдерсону

В «Манчестер Сити» хотят сохранить в команде голкипера Эдерсона на ближайшие годы, полностью ему доверяя. Как сообщает TodoFichajes, в стане «горожан» рассчитывают на продление контракта с Эдерсоном. Клуб надеется закрыть вопрос до начала следующего сезона.

Источник отмечает, что действующий контракт Эдерсона рассчитан до середины 2025 года. При этом на портале Transfermarkt указана другая информация – что контракт действует до конца сезона 2025/2026.

Эдерсону 30 лет. За «Манчестер Сити» бразилец выступает с лета 2017 года. В нынешнем сезоне вратарь поучаствовал в 32 матчах и пропустил 28 голов.