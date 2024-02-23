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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Далот ответил, можно ли сравнить Гарначо с Роналду

23 Февраля 2024 • 14:11 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился мнением об одноклубнике Алехандро Гарначо, которого начали сравнивать с португальцем Криштиану Роналду.

«Не думаю, что в ближайшем будущем мы увидим новых Роналду и Месси. Алехандро хочет и должен пройти свой путь. Будет лишь один Криштиану. Мы говорим о чем-то уникальном. У Гарначо впереди еще очень много работы», - передает слова Далота портал Goal.com.

19-летний Гарначо провел в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 23 встречи за «красных дьяволов». Аргентинец записал на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Диогу Далот Алехандро Гарначо ещё теги
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