Далот ответил, можно ли сравнить Гарначо с Роналду

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился мнением об одноклубнике Алехандро Гарначо, которого начали сравнивать с португальцем Криштиану Роналду.

«Не думаю, что в ближайшем будущем мы увидим новых Роналду и Месси. Алехандро хочет и должен пройти свой путь. Будет лишь один Криштиану. Мы говорим о чем-то уникальном. У Гарначо впереди еще очень много работы», - передает слова Далота портал Goal.com.

19-летний Гарначо провел в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 23 встречи за «красных дьяволов». Аргентинец записал на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи.